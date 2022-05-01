Алексей Березуцкий: «Надеемся на победу, но уверен на 100%, что игра будет очень сложная»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжело сегодня может быть ЦСКА?

- Во-первых, игры в Грозном никогда не бывают легкими, это всегда тяжелые игры, обоюдоострые. Естественно, мы надеемся на победу, но уверен на 100%, что игра будет очень сложная.

- Какие сильные стороны можете выделить у соперника сегодня?

- Это в первую очередь активный прессинг в большинстве матчей, опять же исполнение штрафных Уткина, мы все это прекрасно знаем, и игра естественно.