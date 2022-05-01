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Алексей Березуцкий: «Надеемся на победу, но уверен на 100%, что игра будет очень сложная»

01 Мая 2022 • 18:56 Комментировать
Ахмат
0:0
ЦСКА Москва
3.05 3.50 2.30
1-й тайм

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько тяжело сегодня может быть ЦСКА?

- Во-первых, игры в Грозном никогда не бывают легкими, это всегда тяжелые игры, обоюдоострые. Естественно, мы надеемся на победу, но уверен на 100%, что игра будет очень сложная.

- Какие сильные стороны можете выделить у соперника сегодня?

- Это в первую очередь активный прессинг в большинстве матчей, опять же исполнение штрафных Уткина, мы все это прекрасно знаем, и игра естественно.

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ЦСКА Москва Алексей Березуцкий
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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