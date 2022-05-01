Соболев сделал первый дубль в текущем сезоне РПЛ

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев сделал первый дубль в текущем розыгрыше РПЛ. Футболист отправил два гола в сетку ворот «Крыльев Советов» во втором тайме в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги.

Таким образом, форвард восемь раз отличился в текущем розыгрыше. Ближайший преследователь — Промес, у которого пока только шесть голов.

Также следует отметить, что Соболев дважды отметился дублем в рамках Лиги Европы в этом сезоне.

Александр сумел поразить сетку ворот соперников в составе «Спартака» всего 24 раза. По данному показателю нападающий обогнал Виктора Онопко (23).