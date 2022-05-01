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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комбаров: «Спартаку» нельзя занести этот сезон в актив»

01 Мая 2022 • 16:33 Комментировать (5)

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов» (2:1) в рамках 27-го тура РПЛ.

«Абсолютно два разных тайма. «Спарта» прибавил во втором, поэтому забили два. Нельзя занести этот сезон в актив», — отметил Комбаров в беседе с журналистом издания «Чемпионат».

После бывший футболист «красно-белых» добавил, что команде обязательно следует обратить внимание на Кубок. Это идеальная возможность, дабы зацепиться за трофей. Все болельщики будут надеяться на победу.

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря двум голам нападающего Александра Соболева во втором тайме.


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Спартак Москва Дмитрий Комбаров
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окончен Спартак Москва 2:1 Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
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