Где смотреть матч «Арсенал» Тула - «Нижний Новгород» онлайн

В понедельник вечером в рамах 27-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет против «Нижнего Новгорода».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Премьер» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Понедельничный матч российского чемпионата между «Арсеналом» и «Нижним Новгородом» являет собой битву за шесть очков, ведь обе команды борются за выживание. Нижегородцы примыкают к зоне стыков, а туляки – занимают последнее место. «Канонирам» очень нужна победа, ведь в противном случае их шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге существенно снизятся.