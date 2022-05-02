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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Где смотреть матч «Арсенал» Тула - «Нижний Новгород» онлайн

02 Мая 2022 • 04:04 Комментировать
Арсенал Тула
...
Нижний Новгород
Через 13 ч. 18 мин.

В понедельник вечером в рамах 27-го тура чемпионата России тульский «Арсенал» сыграет против «Нижнего Новгорода».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Премьер» смотрите в 19:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Понедельничный матч российского чемпионата между «Арсеналом» и «Нижним Новгородом» являет собой битву за шесть очков, ведь обе команды борются за выживание. Нижегородцы примыкают к зоне стыков, а туляки – занимают последнее место. «Канонирам» очень нужна победа, ведь в противном случае их шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге существенно снизятся.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Арсенал Тула
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АРСЕНАЛ ТУЛА НИЖНИЙ НОВГОРОД
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02.05  19:00 Арсенал Тула ... Нижний Новгород 2.31 3.25 3.35
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