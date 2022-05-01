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Агент Малкома и Клаудиньо: «Верю, что ребята останутся в «Зените»

01 Мая 2022 • 15:45 Комментировать

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильцев Малкома и Клаудиньо, прокомментировал будущее обоих игроков.

«На данный момент ребята очень счастливы тому, что забрали чемпионство. Верю, что они будут продолжать выступать за «Зенит» и в следующем сезоне», — отметил Гарсия в интервью издания Sport24.

Контракт между «Зенитом» и Малкомом действует до лета 2024 года. У Клаудиньо подписано соглашение до 2026 года.

Вопрос бразильцев стоит остро ровно потому, что «Зенит» может остаться без еврокубков в следующем сезоне. УЕФА вскоре примет решение об отстранении российских клубов от еврокубков.


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