Соболев в перерыве с «Крыльями»: «Спартак» играет безобразно»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался относительно качества выступления своей команды в игре против «Крыльев Советов» в перерыве после первого тайма.

«Сейчас разберем в раздевалке, что происходит. Играем безобразно. Я не могу больше ничего сказать. Тренер объяснит, что нам делать дальше, подскажет. Сейчас безобразно», — сказал Соболев пресс-службе московского клуба.

После первого тайма «Спартак» проигрывает «Крыльям» со счетом 0:1. Единственный гол в ворота «красно-белых» был забит с пенальти Юрием Горшковым.