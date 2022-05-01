Экс-тренер «Спартака» высказался о чемпионстве «Зенита»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался относительно чемпионства «Зенита» в РПЛ.

«Поздравляю «Зенит» и лично Сергея Семака. Была проделана прекрасная работа. Я не буду сравнивать «Зенит» и «Баварию». Да, они выиграли четыре чемпионства, но у «Баварии» в Германии всего один конкурент», — отметил Рианчо в интервью изданию Sport24.

После специалист добавил, что «Зениту» тяжелее играть в России. Здесь присутствует ряд конкурентов: «Локомотив», ЦСКА, «Динамо», «Спартак», «Краснодар». Эти клубы способны не просто конкурировать, а навязать борьбу и побороться за чемпионство.

«Зенит» отпраздновал четвертое чемпионство в России подряд. Вчера команда обыграла «Локомотив» со счетом 3:1.