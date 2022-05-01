Губернатор Самарской области рассказал о перспективах «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области, прокомментировал перспективы развития «Крыльев Советов» в следующем сезоне.

«А какие перспективы? Блистательные. Идем не взлёт.

Как будем работать в межсезонье? Распродажа? Непростой вопрос. У любого клуба будут проблемы, но «Крылья» сохранят состав», — отметил Азаров изданию «Чемпионат».

Следует отметить, что 1 мая «Крылья Советов» проведут встречу с московским «Спартаком» в рамках 27-го тура РПЛ.

Команда занимает седьмую строчку в таблице, имея очень неплохие перспективы в следующем розыгрыше. На данный момент «Крылья» набрали 38 очков.