Орлов назвал игроков «Зенита», которые заявили о себе в этом сезоне

Комментатор Геннадий Орлов рассказал журналистам о футболистах питерского «Зенита», которые заявили о себе в этом сезоне.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что в полный голос о себе в этом сезоне заявили защитник Данил Круговой и атакующий полузащитник Андрей Мостовой. Комментатор отметил, что весьма удачным для «Зенита» было и приобретение форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, который перебрался в питерский клуб зимой.

Напомним, что за три тура до окончания сезона подопечные Сергея Семака обеспечили себе чемпионство. «Зенит» завоевал четвёртый титул кряду.