Комментатор Орлов сравнил Клаудиньо с Кройфом

Известный российский комментатор Геннадий Орлов поделился с журналистами своим мнением по поводу игры бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что бразильцы очень мощно усилии питерскую команду и точно сыграли большую роль в итоговом чемпионстве. Комментатор особенно отметил игру Клаудиньо, которого Орлов сравнил с именитым голландцем Йоханом Кройфом, ведь бразилец конструирует атаки «Зенита», читает игру на несколько ходов вперёд и действует на поле, как шахматист.

В этом сезоне Клаудиньо провёл в РПЛ 21 матч. Бразилец забил восемь голов и сделал четыре ассиста.