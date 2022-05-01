Защитник «Спартака» рассказал о восстановлении после травмы

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал процесс восстановления после травмы.

«Когда я вернусь? Как только, так сразу. Я настроен на быстрое восстановление. Не могу назвать конкретику относительно возвращения на поле», — сказал Маслов изданию «Чемпионат».

В текущем розыгрыше РПЛ 22-летний защитник не принимал участия. Прошлым летом в клубе дали понять, что у Маслова накопился ряд воспалительных изменений, которые потребовали оперативного вмешательства. В текущем розыгрыше футболист уже может не выйти на поле, поэтому фактически пропустит весь сезон. Вполне вероятно, что «Спартак» подумает об аренде Маслова на год для получения игровой практики после возвращения.