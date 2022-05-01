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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Спартака» рассказал о восстановлении после травмы

01 Мая 2022 • 14:01 Комментировать

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов прокомментировал процесс восстановления после травмы.

«Когда я вернусь? Как только, так сразу. Я настроен на быстрое восстановление. Не могу назвать конкретику относительно возвращения на поле», — сказал Маслов изданию «Чемпионат».

В текущем розыгрыше РПЛ 22-летний защитник не принимал участия. Прошлым летом в клубе дали понять, что у Маслова накопился ряд воспалительных изменений, которые потребовали оперативного вмешательства. В текущем розыгрыше футболист уже может не выйти на поле, поэтому фактически пропустит весь сезон. Вполне вероятно, что «Спартак» подумает об аренде Маслова на год для получения игровой практики после возвращения.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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