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«Бабское выяснение отношений»: Боня высказалась по поводу конфликта Генича и Дзюбы

01 Мая 2022 • 13:49 Комментировать

Известная телеведущая Виктория Боня в разговоре с журналистами высказалась по поводу конфликта между комментатором Константином Геничем и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Боня сказала «Спорт-Экспрессу», что подобное бабское выяснение отношений в большом спорте вызывает у неё испанский стыд. Телеведущая отметила, что Генич и Дзюба должны показывать пример для молодёжи, а они устраивают что-то непонятное. Боня добавила, что следит за международным футболом и там подобного стыда не видела.

Напомним, что Дзюба проиграл спор Геничу. Игрок должен был выйти на поле в майке с призывом к «Спартаку» разбанить комментатора, но Артём отказался делать это.

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Константин Генич Виктория Боня
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