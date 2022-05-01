Директор «Спартака» рассказал об участии в летнем турнире

Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака», прокомментировал возможность участия клуба в каких-либо летних турнирах.

«Да, предложение по летнему турниру поступило. Окончательное решение не приняли. У нас два предложения на руках. Будем выбирать», — отметил функционер для издания «Чемпионат».

«Спартак» 1 мая проведет игру в 27-м туре РПЛ с «Крыльями Советов». Матч начнется в 14:00 по МСК.

На данный момент коллектив располагается на 10-й строчке в таблице. В прошлом туре подопечные Ваноли проиграли «Ростову» со счетом 2:3.