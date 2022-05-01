Семшов: «Зенит» сам решает, когда стать чемпионом

Известный российский экс-футболист Игорь Семшов высказался по поводу очередного чемпионского титула питерского «Зенита».

Семшов сказал ТАСС, что конкурентов у команды Семака, по сути и не было, так что питерцы сами себе были конкурентами. Экс-игрок отметил, что «Зенит» сильнее всех и уже сам решает, когда стать чемпионом. Эксперт добавил, что питерская команда практически не давала поводов говорить о борьбе за титул в этом сезоне.

Напомним, что подопечные Сергея Семака за три тура до окончания чемпионата обеспечили себе титул. Стоит отметить, что «Зенит» выиграл четвёртое чемпионство кряду.