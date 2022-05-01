Карасёв и Мешков будут работать на матче чемпионата Саудовской Аравии

Российские арбитры Сергей Карасёв и Виталий Мешков поработают на одном из матчей чемпионата Саудовской Аравии.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», российские арбитры получили приглашение от местной футбольной федерации. Карасёв будет работать главным судьёй на одном из матчей. Ассистировать самому известному российскому рефери будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а Виталий Мешков будет работать в комнате ВАР. Командировка российских арбитров продлится до шестого мая.

Напомним, что Сергей Карасёв последний раз работал главным арбитром на матче РПЛ между ЦСКА и «Динамо».