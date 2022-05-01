Сёмин: Семаку нужно стремиться к рекорду Романцева

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился с журналистами своим мнением по поводу работы Сергея Семака в питерском «Зените».

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что Семаку необходимо стремиться к тому, чтобы побить рекорд Олега Романцева по количеству чемпионских титулов. Опытный тренер отметил, что Семак работает с большим количеством звёздных футболистов, что очень сложно, но наставник «Зенита» прекрасно справляется со своими обязанностями.

Напомним, что питерская команда под руководством Сергея Семака выиграла четвёртый чемпионский титул кряду.