Капелло восхитился работой Семака в «Зените»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло поделился с журналистами своим мнением по поводу тренера питерского «Зенита» Сергея Семака.

Капелло сказал «Чемпионату», что он очень рад успехам Семака, который является не только великолепным тренером, но и по совместительству его другом. Итальянский специалист уверен, что в будущем у Семака в карьере всё будет складываться только лучше и лучше.

Напомним, что под руководством Сергея Семака футболисты «Зенита» в четвёртый раз кряду выиграли чемпионский титул в РПЛ. В этом сезоне питерский клуб завоевал титул досрочно.