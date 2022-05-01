Генич: Дзюба сам предложил этот спор

Комментатор Константин Генич в своём телеграм-канале рассказал подробности своего спора с форвардом питерского «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Генич написал, что это был не разговор тет-а-тет, так как вокруг было человек десять. Комментатор отметил, что игрок «Зенита» сам предложил этот спор, а теперь даёт заднюю. Константин добавил, что это полный ****** [капец].

Напомним, что Генич и Дзюба поспорили о результативности форварда «Зенита» Ивана Сергеева. Дзюба в итоге спор проиграл. Игрок должен был выйти на поле в майке с призывом к «Спартаку» разбанить комментатора, но Артём отказался делать это.