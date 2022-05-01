Гендиректор «Зенита»: Золотые медали получат все, кто был в команде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о том, что все футболисты, которые по ходу сезона играли за питерский клуб, получат золотые медали.

Медведев сказал «РБ-Спорту», что всем игрокам, которые выступали за питерскую команду по ходу этого сезона, будут вручены или переданы золотые медали за победу в российском чемпионате. Напомним, что из «Зенита» зимой ушли Ярослав Ракицкий, Сердар Азмун, Эмануэль Маммана, Кирилл Кравцов и другие.

Подопечные Сергея Семака после уверенной победы над «Локомотивом» обеспечили себе досрочное чемпионство в этом сезоне.