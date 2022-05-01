Сёмин сравнил «Зенит» с «Баварией»

Опытный экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами сравнил питерский «Зенит» с мюнхенской «Баварией».

Сёмин сказал «Спорт-Экспрессу», что питерская команда находится на правильном пути, ведь они явные лидеры в российском футболе. Опытный специалист отметил, что «Зенит» правильно развивается, так что питерский клуб можно смело сравнивать с мюнхенской «Баварией».

Напомним, что «Зенит» после победы над «Локомотивом» досрочно выиграл чемпионский титул в этом сезоне. Подопечные Сергея Семака завоевали четвёртое чемпионство кряду.