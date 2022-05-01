Актёр Мигицко отметил работу Семака в «Зените»

Известный актёр Сергей Мигицко в разговоре с журналистами очень высоко оценил работу главного тренера питерского «Зенита» Сергея Семака.

Мигицко сказал ТАСС, что он счастлив, что питерский клуб сумел досрочно выиграть чемпионство, а в городе сейчас большой праздник по этому поводу. Актёр отметил, что все винтики в «Зените» идеально работают и это заслуга Семака, который является очень амбициозным тренером. Артист добавил, что наставник «Зенита» умеет создавать в команде правильную атмосферу.

Напомним, что футболисты «Зенита» под шефством Семака досрочно выиграли чемпионский титул.