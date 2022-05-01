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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Зениту» нужно не забывать работать с молодыми игроками

01 Мая 2022 • 12:02 Комментировать

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался по поводу чемпионского титула питерской команды.

Петржела сказал ТАСС, что очередной титул команды из Санкт-Петербурга его вообще не удивил. Экс-тренер «Зенита» выразил уверенность в том, что гегемония питерского клуба продлится ещё долгие годы, но команде нужно не забывать работать с молодыми российскими игроками, ведь это будет полезно не только для клуба, но и для всего российского футбола.

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака досрочно обеспечил себе титул по итогам этого сезона. Питерская команда завоевала четвёртое чемпионство кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела
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