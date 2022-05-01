Аршавин: «Зениту» нужны сильные конкуренты, чтобы развиваться

Экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал о том, что думает по поводу уровня конкуренции в российском чемпионате.

Аршавин сказал «Матч ТВ», что «Зениту» очень нужны сильные конкуренты в национальном чемпионате для того, чтобы эволюционировать. Экс-игрок отметил, что питерская команда должна развиваться и дальше, но главное, что «Зенит» знает, куда нужно двигаться.

Напомним, что «Зенит» под руководством Сергея Семака досрочно завоевал чемпионский титул в этом сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла четвёртое чемпионство кряду.