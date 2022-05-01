Экс-игрок ЦСКА назвал Дзюбу беспринципным человеком

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу спора между комментатором Константином Геничем и форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что спор — дело святое, так что, если Дзюба и Генич поспорили по-настоящему, то игрок «Зенита» должен выполнить то, что обещал. Экс-игрок отметил, что если Дзюба отказывается выполнять условия спора, то он просто беспринципный человек.

Напомним, что Генич и Дзюба поспорили по поводу результативности форварда «Зенита» Ивана Сергеева. Артём проиграл спор и должен был выйти на поле в майке с призывом к «Спартаку» разбанить комментатора.