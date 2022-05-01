Оздоев: В ближайшие 50 лет больше не будет такого, чтобы одна команда выиграла 4 титула кряду

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился с журналистами эмоциями после чемпионства с питерской командой.

Оздоев сказал «Матч ТВ», что в четвёртый раз кряду выиграть титул это очень круто. Полузащитник отметил, что такого достижения в ближайшие 50 лет точно не будет. Магомед добавил, что хотел бы поблагодарить всех, кто верил в команду, а в особенности болельщиков «Зенита».

Напомним, что питерская команда досрочно завоевала чемпионский титул. Оздоев в этом сезоне провёл в РПЛ десять матчей, в которых отметился одним голом и одним ассистом.