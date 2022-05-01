Быстров: Не надо сравнивать этот «Зенит» со «Спартаком»

Известный экс-футболист Владимир Быстров высказался по поводу очередного чемпионского титула питерского «Зенита».

Быстров сказал «Матч ТВ», что не нужно сравнивать этот «Зенит» со «Спартаком», ведь это совершенно разные времена и совершенно разные команды. Экс-игрок отметил, что если в составе «Зенита» останутся легионеры, то в ближайшее время никто не сможет сбросить питерскую команду с первого места в РПЛ.

Напомним, что подопечные Сергея Семака досрочно выиграли чемпионство в этом сезоне. Стоит отметить, что «Зенит» завоевал четвёртый титул кряду.