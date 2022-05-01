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Депутат Милонов предложил сделать Семака почётным гражданином Санкт-Петербурга

01 Мая 2022 • 09:41 Комментировать

Известный депутат Госдумы Виталий Милонов высказал предложение сделать главного тренера «Зенита» Сергея Семака почётным гражданином Санкт-Петербурга.

Милонов сказал Sport24, что он очень рад тому, что у «Зенита» такой замечательный тренер. Депутат отметил, что Семака нужно сделать почётным гражданином Петербурга за его достижения. Политик добавил, что вот Артём Дзюба подобного звания не заслужил, так как игрок часто делает какие-то абсолютно неадекватные вещи.

Напомним, что «Зенит» под шефством Сергея Семака досрочно обеспечил себе чемпионский титул. Питерская команда выиграла четвёртый титул кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Виталий Милонов
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