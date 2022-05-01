Гендиректор «Зенита»: Контракт Семака? Этот вопрос решён

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу продления контракта с главным тренером питерского клуба Сергеем Семаком.

Медведев сказал «Матч ТВ», что вопрос с продлением контракта наставника «Зенита» уже решён. Напомним, что команда из Санкт-Петербурга после победы над «Локомотивом» обеспечила себе досрочный чемпионский титул. Стоит отметить, что подопечные Семака завоевали уже четвёртое чемпионство кряду.

Напомним, что действующее соглашение Семака с питерским клубом рассчитано до окончания этого сезона. В «Зените» специалист работает с 2018 года.