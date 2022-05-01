«Чистейший цирк»: Григорян высказался по поводу конфликта Дзюбы и Генича

Известный российский тренер Александр Григорян высказался по поводу конфликта между форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой и комментатором Константином Геничем.

Григорян в эфире канала «Матч Премьер» заявил, что в России абсолютно больное футбольное общество, так как и у футболистов, и у комментаторов есть звёздная болезнь, из-за чего и получается этот чистейший цирк. Тренер отметил, что всё это выглядит очень некрасиво.

Напомним, что комментатор и футболист негативно высказались друг о друге после спора о результативности форварда «Зенита» Ивана Сергеева.