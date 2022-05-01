Аршавин: «Зенит» не играл бы так стабильно без Семака

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался по поводу работы наставника питерской команды Сергея Семака.

Аршавин сказал «Чемпионату», что Семак ещё очень молод, так что у него есть прекрасная возможность догнать или даже перегнать Олега Романцева по количеству титулов. Экс-игрок отметил, что «Зенит» не играл бы так стабильно без Семака, который очень умело управляется со звёздными футболистами, что очень сложно.

Напомним, что «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионский титул в этом сезоне. Команда из Санкт-Петербурга выиграла четвёртое чемпионство кряду.