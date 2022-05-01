Андрей Мостовой: Есть небольшое доминирование «Зенита»

Российский полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился с журналистами своим мнением по поводу очередного чемпионства питерской команды.

Как приводит слова игрока «Чемпионат», чемпионские титулы не могут приесться, а чтобы убедиться в этом нужно посмотреть на то, как футболисты и тренеры «Зенита» празднуют очередное чемпионство. Мостовой отметил, что не согласен со словами Дзюбы о том, что в РПЛ нет конкуренции, но сейчас у «Зенита» действительно есть небольшое доминирование.

Напомним, что питерский клуб обыграл «Локомотив» со счётом 3:1 и досрочно выиграл четвёртое чемпионство кряду.