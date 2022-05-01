Семак: После первого титула мне советовали бежать, так как во второй раз не выиграешь

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу очередного чемпионского титула питерской команды.

Как приводит слова специалиста «Чемпионат», четыре титула кряду от «Зенита» можно сравнить с доминированием московского «Спартака» в 90-х. Семак вспомнил, что после первого титула с «Зенитом» друзья советовали ему бежать, так как во второй раз выиграть будет сложно. Тренер отметил, что ситуация повторилась и после второго чемпионства, но его команда всё ещё продолжает много забивать и выигрывать.

Напомним, что «Зенит» досрочно обеспечил себе чемпионство в этом сезоне.