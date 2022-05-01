Клаудиньо о чемпионстве с «Зенитом»: Очень важное достижение для меня

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился с журналистами эмоциями после завоевания чемпионского титула с питерским клубом.

Клаудиньо сказал «Спорт-Экспрессу», что для него это очень большое достижение, ведь это его первый титул в другой стране. Бразилец отметил, что очень здорово, что ему удалось выиграть чемпионство в первый же свой сезон после того, как он покинул родину. Полузащитник добавил, что не будет на этом останавливаться.

Напомним, что «Зенит» завоевал досрочный чемпионский титул. В этом сезоне Клаудиньо провёл в российском чемпионате 21 матч. Бразилец забил восемь голов и сделал четыре ассиста.