Гендиректор «Зенита»: Принцип «спорт вне политики» стал слишком часто нарушаться

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Медведев сказал «Чемпионату», что принцип «спорт вне политики» слишком часто нарушался в последнее время. Функционер отметил, что все запомнили, что нашим паралимпийцам не дали выступить, сборную не допустили до стыков к чемпионату мира, а «Спартаку» не дали сыграть в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, что российские футбольные команды и сборные были отстранены от международных матчей из-за ситуации на Украине.