Семак высказался о новом контракте с «Зенитом»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу возможного продления контракта с питерской командой.

Как приводит слова тренера «Чемпионат», опция продления действующего соглашения у него действительно имеется, но ещё есть время подумать. Семак отметил, что объявлять все вещи, связанные с контрактом, должны представители питерской команды, а не он, так что нужно ждать официальной информации.

Напомним, что после победы над «Локомотивом» подопечные Сергея Семака досрочно обеспечили себе чемпионский титул в этом сезоне.