Щербаченко: «То, что сказал Карпин про легионеров, в отношении «Зенита» и «Спартака» сработало по-разному»

Экс-главный тренер «Кубани», «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал матч «Зенит» – «Локомотив» (3:1) и победу питерцев в чемпионате России.

- «Зенит» сразу был фаворитом. Трудно было представить, что «Локомотив» в сегодняшнем состоянии со своим руководством и так далее смог бы оказать питерцам серьёзное сопротивление или предоставить свои значимые аргументы. Всё абсолютно закономерно и по игре. Уверенность «Зенита», может, в какой-то степени подавила определённые качества «Локомотива».

Чемпионство питерцев справедливо. То, что сказал Карпин про легионеров, в отношении «Зенита» и «Спартака» сработало по-разному. Питерский клуб правильно распорядился большими средствами, вложенными в иностранцев. Создали им условия, отговорили от отъезда за границу. Мы же знаем, что даже бразильцы испытывали определённое давление от каких-то агентов, политических сил, ещё кого-то. «Зенит» справился с возникшей ситуацией. Неверное, этот опыт питерского клуба нужно изучать, если он не касается только цифр на банковских счетах.