Экс-вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым отреагировал на возможное включение РФС в Азиатскую лигу.

- Перейти в Азиатскую конфедерацию, мне кажется, будет довольно-таки сложно. Ситуация складывается так, что, видимо, осенью мы останемся без еврокубков. Надо что-то с этим делать, но я не думаю, что Азиатская конфедерация примет нас в свои ряды, потому что она входит в ФИФА, и вполне возможно, что ей запретят это сделать. На мой взгляд, эти разговоры вилами по воде писаны, что-то прогнозировать здесь сложно.