Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «Зенита» над «Локомотивом» в 27-м туре РПЛ (3:1).

- После неожиданного поражения «Динамо» от «Урала» матч «Зенит» – «Локомотив» приобрёл статус золотого, что наложило на него определённый отпечаток. Питерцы вышли на поле предельно мотивированными, хотя первые минуты сложились довольно-таки удачно для «Локомотива». «Железнодорожники» смогли воспользоваться ошибкой Михаила Кержакова и быстро открыть счёт. После этого «Локомотив» отошёл чуть назад, игра была примерно равная, однако две ошибки «железнодорожников» в обороне на стандартах позволили «Зениту» выйти вперёд. Но если бы забил Изидор, счёт к перерыву был бы ничейным.

Второй тайм, конечно, прошёл под диктовку «Зенита». Питерцы провели его очень мощно, прилично комбинировали, забили третий мяч. Хорошо проявил себя Малком. «Зенит» закономерно победил и стал чемпионом в очередной раз. Остаётся только поздравить его с золотыми медалями, а «Локомотиву» пожелать не опускать руки и двигаться дальше, доигрывать чемпионат до конца. Первый тайм в Петербурге «железнодорожники» провели достаточно хорошо, а впереди у них важный матч в Краснодаре с прямым конкурентом за пятое место.