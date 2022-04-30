Защитник «Динамо»: «Мы можем прервать гегемонию «Зенита»

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал ситуацию, которая складывается вокруг чемпионства в РПЛ.

«Что произошло в игре с «Уралом»? Это тоже хорошая команда. Там неплохие исполнители. Что с нами происходит? Это пока неуместно. Давайте дождемся конца сезона», — отметил футболист.

После Скопинцев добавил, что у «Динамо» очень сильные футболисты, которые в будущем смогут прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ. Для этого необходимы ресурсы, которые у коллектива есть в наличии.

Напоминаем, что «Динамо» зафиксировало поражение от «Урала» со счетом 2:3 и потеряло шансы на чемпионство в РПЛ.