Супруга Карпина: «Я не специалист, но на ничью «Ростов» наиграл»

В матче очередного, 27-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» уступил соседям по региону - «Краснодару». Ростовской командой сейчас руководит Валерий Карпин, который согласился временно поработать с клубом в силу отсутствия работы со сборной России. Его супруга Дарья прокомментировала итоги игры с «Краснодаром», выразив уверенность в том, что «Ростов» заслуживал хотя бы ничьей. Гости вели в счете, забив уже на четвертой минуте, но затем «Краснодар» забил дважды и переломил ход игры.

- Я некомпетентна, но как болельщик с маломальским пониманием считаю, что на ничью точно наиграли, - цитирует Карпину «Рейтинг Букмекеров».