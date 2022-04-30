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Карпин: «Слова Чеферина - лишнее тому подтверждение, что всё вернётся на круги своя»

30 Апреля 2022 • 18:50 Комментировать
Краснодар
2:1
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями от матча с «Краснодаром» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Несколько слов о матче. Может быть, не самый убедительный первый тайм, хороший второй, но безголевой. С чем связано это преображение, и с чем связан результат?

- Первый тайм? «Краснодар» вышел выигрывать матч, а мы вышли играть в футбол. Во втором тайме мы вышли выигрывать, единственное, что не сделали - не забили, моментов было более, чем достаточно. Из пустых ворот защитники там выбивали. По второму тайму  не то, что претензии… только поблагодарить можно футболистов. А за первый тайм, мягко говоря, поругать. Вот и всё, просто в первом тайме вышли поиграть в футбол, а во втором - выигрывать.

- Я процитирую сегодняшнее высказывание главы УЕФА, это вопрос как главному тренеру сборной. Он высказался, что его организация должна продемонстрировать, что санкции не направлены  против российских спортсменов, российского народа, футболисты не должны страдать. Как можете прокомментировать это высказывание? Что вы ждете в ближайшем будущем? Когда все решения будут приняты?

- Когда решения будут приняты, тогда и будем думать. Сейчас что ждать? Ждем, надеемся, вернее. Надеемся, и эти слова  - лишнее тому подтверждение, что всё вернётся на круги своя, всё правильно сказал Чеферин, теперь посмотрим, какое решение будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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