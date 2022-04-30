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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин прервал свою серию из четырёх побед в «Ростове»

30 Апреля 2022 • 18:45 Комментировать
Краснодар
2:1
Ростов
окончен

«Ростов» в рамках 27-го тура РПЛ уступил «Краснодару» со счетом 1:2.

Гости вышли вперед на 4-й минуте, отличился полузащитник Роман Тугарев. Еще в первом тайме «Краснодар» смог отыграться и забить победный гол. Хозяева смогли отыграться на 14-й минуте благодаря точному удару Никиты Кривцова, а через 2 минуты мяч в свои порота послал защитник Игорь Калилин.

«Ростов» до этого матча не проигрывал четыре матча подряд. Команда Карпина ранее победила «Крылья Советов» (1:0), «Локомотив» (4:1), «Арсенал» (2:1) и «Спартак» (3:2). В этом сезоне у «Ростова» еще не было таких длинных серий побед. Южане повторили рекорд клуба лишь после возвращения Валерия Карпина на пост главного тренера.

«Краснодар» набрал 42 очка и остался на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» с 34 очками остался на восьмом месте.


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар Валерий Карпин РПЛ
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