Черников: «Не хочу даже говорить, что у нас молодая команда, всё это отговорки»

Лучший футболист матча «Краснодар» - «Ростов» (2:1) Александр Черников поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько ценна эта награда и сегодняшняя победа?

- Каждая победа очень ценная, хочу отметить команду «Ростов», очень хорошо играет и обороняется. Первый тайм мы играли хорошо, на второй тайм, мне кажется, вышли расслабленными, было очень тяжело играть второй тайм. В целом хочу отметить всю нашу команду, это наша совместная победа, совместная награда.

- Но все-таки по второму тайму, вышли немного расслабленными, с чем это было связано? Почему во втором тайме «Ростов» имел такое преимущество? Будем откровенны.

- Не хочу даже говорить, что у нас молодая команда, всё это отговорки. Проблема заключалась, я думаю, в нас. Нам тренер сказал выходить и играть как будто счет 0:0, поэтому так было тяжело. Мы должны были играть более агрессивно.

- Вопрос касается молодой команды. Насколько сейчас хороший микроклимат в этом коллективе? Насколько вы уже пришли в себя и поняли, что этим составом способны на многое? Или пока еще не способны?

- Нет, способны. Мы уверены в себе, мы способны на многое и хотим это доказать, каждую игру мы хотим выиграть и демонстрировать при этом очень качественный футбол. Хорошо, что мы выиграли, я всех поздравляю с победой.