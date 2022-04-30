Бывший полузащитник «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможную попытку РФС заявиться в Азиатскую конфедерацию футбола.

- Если посмотреть, как развиваются события, то неизвестно, что нас ждёт в дальнейшем. Рассматривать можно любые варианты. Другой вопрос, примет ли нас сейчас Азиатская конфедерация? Мы ещё не слышали, что она готова нас принять. Разговоры-то мы ведём, но как всё обстоит на самом деле? Может, они скажут «нет». Кроме того, Азиатская конфедерация входит в состав ФИФА, а сейчас идут все эти запреты, ограничения, отстранения. Не даст ли ФИФА Азиатской конфедерации жёсткий ответ, не порекомендует ли ей настоятельно не включать Россию в свой состав. И тогда что? Тогда ничего не получится.

Но если такая возможность реальна, то почему нет? Всё равно надо где-то выступать на международном уровне, пробиваться. Если наш футбол будет и дальше изолирован, его развитие замедлится на несколько лет, если не больше. Если европейские санкции не снимутся и УЕФА будет жёстко стоять на своём, тогда нам ничего не останется, кроме кого как постучаться в другую дверь. Иначе будем топтаться на одном месте и вариться в собственном соку.