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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Три гола за 12 минут и неудача «Ростова»: молодёжь «Краснодара» закрыла победную серию Карпина

30 Апреля 2022 • 18:25 Комментировать
Краснодар
2:1
Ростов
окончен

В матче 27-го тура чемпионата России «Краснодар» принимал «Ростов».

Протокол игры  
Краснодар 2:1Ростов
  4'Комличенко Николай (0:1)
(1:1) Кривцов Никита14'   
(2:1) Калинин Игорь16'   
Сафонов МатвейПетров СергейЛитвинов ВячеславСорокин ЕгорИсаенко ОлегЧерников АлександрИонов Алексей  80' (Самко Владислав (  80'   88') Кривцов Никита  58' (Газинский Юрий (  58') Сперцян Эдуард  58' (Якимов Вячеслав (  58'   83') Олусегун Олакунле  68' (Сабуа Леон (  68') Манелов Ираклий  68' (Апеков Руслан (  68')
Запасные: Мартынович АлександрБородин Сергей АлексеевичМацукатов АлексАгкацев СтаниславИльин ВладимирГородов ЕвгенийЧернов Евгений
Песьяков СергейСильянов АлександрМелёхин ВикторОсипенко МаксимКалинин Игорь  48' (Терентьев Денис (  48') Глебов ДанилТугарев Роман   45'  76' (Мельников Степан (  76') Щетинин Кирилл  28' (Селява Александр (  28'   49') Байрамян ХоренПолоз ДмитрийКомличенко Николай  75' (Голенков Егор (  75')
Запасные: Фольмер КириллЛангович АндрейМухин АлександрБабурин ЕгорТурищев МаксимСухомлинов Данила
30 апреля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Южное дерби «Краснодара» и «Ростова» приобретает новые краски. Команды «избавились» от легионеров (особенно сильно это ударило по «быкам»), доверились молодежи и начали яркое движение по РПЛ. «Краснодар» был хорош в марте, но постепенно сдал, а «Ростов» оставил за собой апрель. Только «Нижнему Новгороду» проиграли подопечные Карпина на старте месяца, в Краснодар они прибыли с мощной победной серией из четырёх матчей кряду.

У Сторожука роль наставников молодёжной команды исполняли Ионов и Петров. Радостной новостью стало выздоровление Эдуарда Сперцяна, вернулся в основу и боевитый Александр Черников. Полоз, Комличенко и Щетинин, активно поучаствовавшие в драматичной победе над «Спартаком» ожидаемо оказались в старте «Ростова», они же очень активно начали матч и против «Краснодара», обеспечив быстрый гол.

Заброс от левого края вроде должен был становиться добычей Сорокина, но Егор махнул ногой мимо мяча, а Тугарев идеально распорядился ситуацией. Поймал Роман оборону «Краснодара» в полупозиции, покатив чуть назад на Комличенко. Николай не имел права промахнуться с семи метров по практически пустому створу – 0:1. Быстрый гол случился, оказавшись не единственным в этом матче. Прошло десять минут и «Краснодар» стрельнул дуплетом.

Олусегун чуть ли не от центра поля начал забег, зацепив мяч в борьбу. В завершении своего прохода нигериец вывернул знатный прострел на Кривцова, а тот разобрался за два касания – мяч принял и точно пробил – 1:1. Прошло ещё две минуты и «Краснодар» уже вёл в счёте. Опять же кросс пришёл с левого фланга, на сей раз автором выступил Сперцян, а точный удар теперь был нанесён в касание. По своим воротам пальнул Игорь Калинин, причём никого из краснодарцев рядом не было – 1:2.

Резвый старт успокоил команды. Сами они испугались своей прыти и до перерыва ещё только раз заставили фанатов вскочить на ноги: очередной заброс в штрафную «Ростова» привёл к панике. Сперцян пробил в защитника, на подборе оказался Исаенко, но ударом с близкой дистанции отправил мяч точно в руки голкиперу. После перерыва «Краснодар» вновь смотрелся активнее. Моменты у «Ростова» пропали, а у хозяев очень опасно бил Манелов, которого почему-то не накрыли на дуге штрафной площади. Чуть-чуть левее створа пустил мяч Ираклий.

Гости ответили примерно похожим промахом. Полоз и Тугарев по очереди расстреливали ворота «Краснодара» метров с 10, но удар Романа сблокировал Черников, а Дмитрию не позволил отличиться Сорокин. Концовку матча в атаке провёл «Ростов», создал пару неприятных моментов для местных любителей футбола, но забить более не сумел. Молодёжь Сторожука прерывает свою неудачную серию и победную серию «Ростова». Команда Валерия Карпина проиграла после четырёх побед подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
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