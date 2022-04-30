Бикфалви рассказал о своём будущем

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви после сенсационной гостевой победы над «Динамо» со счётом 3:2 рассказал о своём будущем.

В интервью «Чемпионату» лидер команды из Екатеринбурга признался, что останется в команде на следующий сезон. Также он добавил, что «Урал» не думает о возможном расширении РПЛ и думает только о том, чтобы сохранить прописку в премьер-лиге.

34-летний румын сыграл в нынешнем сезоне за «Урал» 25 матчей, в которых смог поразить ворота соперников 8 раз и отдать две голевые передачи.

Команда из Екатеринбурга после победы над «Динамо» набрала 27 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда Игоря Шалимова на своем поле примет «Спартак».