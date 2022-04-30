Президент «Урала» Иванов попросил 150 тысяч рублей за интервью после победы над «Динамо»

«Урал» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги неожиданно победил «Динамо» на выезде со счетом 3:2.

После матча журналист и автор телеграм-канала «Футбольный Биги» Дмитирий Егоров попросил комментарий после победы над «бело-голубыми», на что Григорий Иванов отшутился: «После матча ничего не говорю, дай 150 тысяч, тогда буду говорить».

После этой победы команда из Екатеринбурга набрала 27 очков и поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 52 очками осталось на втором месте.

Таким образом, чемпион России в сезоне-2021/22 может решиться в матче «Зенит» - «Локомотив», который пройдет сегодня, 30 мая. Начало – в 19:30 мск.