Шварц: «Мы сегодня проиграли заслуженно»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура РПЛ от «Урала» (2:3).

Немецкий наставник назвал сегодняшнее поражение «бело-голубых» заслуженным.

«Мы хорошо начали, но после 25-й минуты стали действовать пассивно. Мы перестали играть агрессивно и недостаточно хорошо оборонялись командно», — приводит слова Шварца Sport24.

Специалист не стал отвечать на вопрос о том, выбыли ли динамовцы из чемпионской гонки, отметив лишь, что сосредоточен на игре своей команды.

После 27 туров «Динамо» располагается на втором мести в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. При этом петербуржцы имеют один матч в запасе, который проведут сегодня вечером против «Локомотива». Если петербуржцы одержат победу, то досрочно выиграют чемпионат. Начало — в 19:30 по московскому времени.