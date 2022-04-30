Слуцкий: «Нужен минимум сезон, чтобы можно было какие-то выводы делать по молодым игрокам»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вопрос и к тренеру «Ростова» и сборной команды страны. На что готовы вот эти ребята, которые в вашем составе и составе соперника. Насколько они такие обстрелянные? Или обстреливаться предстоит еще долго-долго?

- Понятно, что совсем необстрелянные, думаю, ни наши, ни краснодарские ребята. Что для этого нужно? Наверное, минимум сезон, чтобы можно было какие-то выводы делать. Там 5-10 игр ничего не говорят еще.

- «Ростов» на очень хорошей серии в отличие от соперник. Что можно сделать сегодня гостям, чтобы сегодня продлить свою хорошую серию и неудачную серию хозяев?

- Забить на один гол больше, играть в футбол. Я думаю, что там у «Краснодара» тоже свои глобальные задачи. Кто-то за что-то борется, наверное, кроме первого места и за выживание, «Краснодар» находится в спокойной зоне, поэтому все карты им в руки. Можно спокойно смотреть, обстреливать, как вы говорите, молодых ребят без всякого давления, потому что все достаточно понятно и просто.