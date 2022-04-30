Сторожук: «Думаю, хороший матч с «Ростовом» получится, обоюдоострый»

И.о. главного тренера «Краснодара» Игорь Сторожук поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Южное дерби, мы все готовились и ждем хорошей игры, как и болельщики, которые соберутся здесь на стадионе, чтобы поддержать нас и «Ростов». Я думаю, хороший матч получится, обоюдоострый. Мы не планируем отсиживаться в обороне, уверен, что и соперник предпримет агрессивный футбол, как и до этого предпринимал агрессивный прессинг и давление. Мы старались отработать и эти варианты. Посмотрим, что получится.